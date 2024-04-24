«Кино закончилось»: девушка Гуфа отреагировала на планы рэпера больше никогда не жениться

Дважды успевший прочувствовать на себе все сложности официальных отношений музыкант определился с приоритетами.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) дал себе обещание никогда не жениться. Успевший дважды побывать в браке музыкант окончательно разочаровался в официальных отношениях.

В Telegram-канале автор песен сделал категоричное заявление касаемо личной жизни — обременять себя штампом в паспорте он больше не намерен. Расставание с обеими супругами у Долматова неизменно сопровождались скандалами.

Первая жена музыканта, блогер Айза Лилуна-Ай, сразу после расставания ограничила бывшему мужу возможность общаться с сыном Сэмом из-за пагубных пристрастий знаменитости. Вторая пассия, модель Юлия Королева, и вовсе, натерпевшись истерик со сторононы Гуфа, забрала дочь и спешно покинула дом в Таиланде.

После длительного молчания в соцсетях и череды скандалов, музыкант и его экс-возлюбленные нашли в себе силы поговорить. Совместная встреча в Москве окончательно убедила Гуфа сохранять статус холостяка.

«Никогда не говори никогда. Но я очень постараюсь больше никогда не жениться. Аминь», — прокомментировал музыкант.

Подробности откровенных разговоров с бывшими женами Долматов оставил в тайне, лишь намекнув, что после перерыва и Айза, и Королева вновь проявили к нему интерес.

«Я обожаю своих детей и готов на все ради них (ну почти). Но когда у тебя такие непростые бывшие жены, то все становится гораздо „интереснее“», — сказал он.

Первые официальные отношения Долматов заключил с Айзой — это произошло в 2008-м. А через два года у пары родился сын Сэм.

Союз продержался шесть лет, а затем Айза подала на развод из-за проблем супруга с запрещенными веществами. После разрыва рэпер встречался с солисткой коллектива «А-Студио» Кети Топурией.

Сначала они долго не афишировали роман, а по итогу расстались, так и не узаконив свои отношения. Несмотря на разрыв, бывшим влюбленным удалось сохранить хорошие отношения.

В интервью Гуф называл Топурию самым порядочным и светлым человеком, из тех, кого он встречал. Второй женой артиста в 2019 году стала модель Юлия Королева, которая подарила ему дочь Тину.

Долгая борьба танцовщицы с пагубными привычками Долматова ни к чему не привела, и спустя несколько месяцев после рождения общей дочери блогер подала на развод. Третью попытку обрести счастье музыкант предпринял в отношениях с девушкой по имени Разият Салахова.

Новая избранница младше Гуфа на 20 лет. Однако после заявления рэпера о том, что жениться он больше не планирует, та загадочно написала в соцсетях, что «кино закончилось» и она сама «не хотела замуж».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у сына Гуфа и Айзы врачи обнаружили проблемы с сердцем.