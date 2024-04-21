«Так плакать хочется»: у старшего сына Айзы обнаружили проблемы со здоровьем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Айза рассказала о проблемах с сердцем у старшего сына Сэма

«Так плакать хочется»: у старшего сына Айзы обнаружили проблемы со здоровьем

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Ситуация с Сэмом основательно выбила ее из колеи.

Экс-супруга рэпера Гуфа, блогер Айза переживает тяжелые времена. У ее старшего сына Сэма врачи обнаружили проблемы с сердцем.

«Вчера выявили у него проблемы с сердцем. Меня охватывают и страх, и ужас, и злость. Сегодня я как будто сдаюсь», — поделилась звезда в социальных сетях.

Вместе с тем испугал ее и начавшийся переходный возраст наследника. Мальчику 14 лет, и он, по мнению Айзы, стал вести себя не совсем адекватно — она пытается направить Сэма, но «натыкается на жестокость».

«После каждого воспитательного разговора с Сэмом хочется просто сбежать. Силы на нуле. Так плакать хочется, потому что ничего не меняется. Сын все так же жесток к Элвису (младший сын Айзы — Прим. ред.), манипулирует мной и всеми в семье. Я просто не пойму, как быть», — пожаловалась она.

Нервы Айзы на пределе, ситуация с Сэмом основательно выбила ее из колеи. Однако фолловеры поддержали звезду, отметив, что материнство — это большой труд, от которого требуется периодический отдых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший Виктории Бони спровоцировал слухи о романе с Айзой.

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