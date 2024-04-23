«Больше любых слов»: Шольцу напомнили о вкладе России в увековечивание памяти Канта

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

В Калининграде Шольцу напомнили о вкладе России в увековечивание памяти Канта

«Больше любых слов»: Шольцу напомнили о вкладе России в увековечивание памяти Канта

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Власти Германии прежде выдвинули резкие обвинения в отношении российской стороны.

Россия, по сравнению с другими странами, сделала самый большой вклад в увековечивание памяти философа Иммануила Канта. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с РИА Новости.

«Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны», — сказал он.

Данный факт, подчеркнул Лысков, «больше любых слов» говорит о позиции Канта в отношении России.

Таким образом он отреагировал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что РФ якобы пытается присвоить наследство философа. Дело в том, что президент России Владимир Путин накануне, 22 апреля, поприветствовал участников и гостей Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», посвященного 300-летию философа. По его словам, проведение этого форума свидетельствует о неугасающем интересе к личности уникального деятеля эпохи Просвещения и его философским трудам.

Однако, как передает издание Die Welt, Шольц заявил, что у Путина нет «ни малейших оснований» цитировать Канта. Москва, считает канцлер, стремится любой ценой присвоит философа и его работы.

Между тем заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» напомнил, что сам Кант был пруссом, что его отличает от прусских немцев. Кроме того, он принял «присягу российской императрице и до конца своих дней был подданным Российской империи». Несмотря на то, что Кант писал на немецком, отметил Климов, он преподавал полководцу Александру Суворову.

«Вот большой привет Шольцу со всеми его знаниями», — отметил сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде после реконструкции открыли музей Канта. В нем представлены более двух тысяч экспонатов, современные решения и новые экспозиции.

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