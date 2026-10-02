Путин: в Европе не знают, что Российской империи давно нет

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 16 0

Глава государства добавил, что хочет донести этот факт до всех.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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В Европе есть те, кто стремится «доуничтожить» Российскую империю, не зная, что ее уже давно нет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Отвечая на реплику швейцарского журналиста Роже Кеппеля о «моральном империализме» и «кладбище империй в Европе», глава государства задал риторический вопрос, связанный с парадоксальной ситуацией на Западе.

«Многие в Европе хотят „доуничтожить“ Российскую империю, которой давно уже не существует. Но они об этом, видимо, не знают», — заявил российский лидер.

Он добавил, что хочет донести этот факт до широкой аудитории.

Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и стабильности макроэкономики, несмотря на наличие нерешенных проблем. В качестве примера президент привел ситуацию с госдолгом России и показателями Италии.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание на тему «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без передела?».

Сам клуб основан в 2004 году и назван по месту первой конференции – рядом с озером Валдай. С момента основания на его площадке выступили около десяти тысяч специалистов и политиков из разных стран. Глава государства регулярно участвует в диалогах с участниками.

В 2014 года вектор работы клуба сместился с презентации России миру на формирование глобальной повестки и объективный анализ мировых проблем.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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