Ни спрятаться, ни скрыться: ловить нарушителей на самокатах будут камеры

И такие на первый взгляд безобидные нарушения могут приводить к трагедиям. В прошлом году в ДТП с самокатами в столице погибли два человека, более полутысячи пострадали. Вычислить и поймать нарушителей теперь помогут камеры фото-видео-фиксации и номерные знаки. Как это работает, выяснила Татьяна Балыкина.

С полицейскими мигалками — за электровелосипедом. Вместе с сотрудниками ГИБДД наша съемочная группа устроила погоню за доставщиком, который проехал пешеходный переход, не спешиваясь. Останавливаться водитель не стал, хотя понял, что обращаются к нему. Попытался скрыться, но его перехватил второй экипаж инспекторов. Выяснилось, что в России иностранец всего два месяца, язык знает плохо, как и правила дорожного движения. Но это не освобождает от ответственности. Курьеру выписали штраф — 800 рублей.

Через несколько минут инспекторы остановили еще одного нарушителя, уже на электросамокате. Школьник взял его в аренду и пытался делать трюки посреди тротуара. Школьник привязал к телефону банковскую карту своей бабушки, с нее и оплатил аренду. Возрастные ограничения его не остановили. Пока инспектор проводила профилактическую беседу с подростком, на тропинку выехал еще один несовершеннолетний водитель.

Юным нарушителям пришлось отправиться в отдел полиции, оттуда их забрали родители. Как выяснилось, проверки паспортных данных в приложениях шеринг-сервиса пока нет. Оплатить аренду можно любой картой, даже подростковой. Тем не менее перед использованием самокатов каждый водитель проходит инструктаж и подтверждает, что ему есть 18.

В этом сезоне на всех электоросамокатах столицы появились индивидуальные номерные знаки. Комбинации из цифр и букв есть и впереди и сзади транспортных средств — так же как у автомобилей. А значит, вычислить нарушителей не составит труда — их зафиксируют уличные камеры наблюдения. Кроме того, любой, кто заметит опасного водителя на самокате, может сделать фото и отправить в шеринг-компанию, там найдут управу на нарушителя.

Еще прошлой весной средства индивидуальной мобильности признали транспортом. Теперь на них распространяется целый ряд правил дорожного движения. А за нарушения можно получить штраф.

«Самые распространенные нарушения опять же — это „не спешился, несовершеннолетний и езда вдвоем“. Как борются: у нас есть сотрудники, которые фиксируют данные нарушения, и пользователю приходит штраф. Или блокировка аккаунта», — рассказал супервайзер шеринг-компании Сергей Горьков.

В прошлом году только в Москве в авариях с самокатами пострадали примерно 700 человек. Среди них есть и дети, которые взяли транспорт в аренду без ведома родителей. Один из последних случаев: водитель такси сбил 12-летнего мальчика, когда подросток пытался проехать по пешеходному переходу.

«Согласно анализу, у нас увеличилось количество ДТП с участием СИМов. Мероприятия направлены на снижение аварийности данной категории участников дорожного движения. Как вы видите, большинство тех, кто использует средства индивидуальной мобильности, — это дети, несовершеннолетние. С ними проводятся беседы, а также с их законными представителями», — подчеркнул заместитель начальника ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве Александр Саенко.

В нынешнем году правила могут стать еще строже. В Госдуму внесли законопроект о штрафах для пользователей электровелосипедов и самокатов. Так, за езду в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования с нарушителей смогут взыскать до 30 тысяч рублей, за превышение скорости — до пяти. И до трех тысяч рублей за перевозку пассажиров.

«Правительство Российской Федерации реализует целую дорожную карту по урегулированию этой сферы. Очередной шаг мы сделали поправками в Кодекс об административных нарушениях. Естественно, следующие регуляторные механизмы, которые должны быть списаны в законодательство, должны касаться вопросов индивидуализации владельцев, пользователей таких мобильных средств», — добавила первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

В новых предложенных правилах есть пункты о том, что во время езды на самокате нельзя пользоваться телефоном и покидать место ДТП. Все это должно снизить количество происшествий со средствами индивидуальной мобильности. Главная цель — сделать движение безопасным и для водителей, и для пешеходов.