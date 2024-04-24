Слабонервным не смотреть: Гоар Аветисян показала архивное фото до похудения

Как звезда смогла избавиться от лишних килограммов и изменить свою жизнь?

После упорной борьбы с лишним весом визажист Гоар Аветисян в личном блоге опубликовала архивную фотографию семилетней давности в купальнике, на которой поклонники могли увидеть, с чего все началось и какой большой труд стоит за преобразованием тела. Снимок опубликовало издание Super.ru.

Смотря на итоговый результат, только преданные фанаты могут вспомнить, что стройные изгибы раньше скрывались за многочисленным слоем лишней кожи и жировых отложений. С юных лет Аветисян страдала от нападок хейтеров и пыталась взять себя в руки, но результаты надолго не задерживались.

Особой проблемой были традиции и национальная армянская кухня. Изменить свое тело и жизнь Аветисян решила после рождения сына Гаспара.

Избавившись от 13 килограммов, визажист не стала останавливаться на достигнутом. Помимо жесткой диеты, она подключила пластические операции, к которым прибегала и позже, чтобы убрать свисающую кожу.

Бьюти-блогер объяснила, что также большим результатом послужили усиленные тренировки на разные части тела. И опровергла мнение, что все можно исправить с помощью хирургического скальпеля.

По ее мнению, человек все равно продолжит много есть и наберет потерянные килограммы. Особой трудностью было не сорваться, особенно во время готовки еды домочадцам.

Избежать нападки на запрещенные продукты ей помогли редкие послабление, когда она могла позволить себе что-то вредное и вкусное. Своим примером Аветисян хотела показать, что все возможно и прийти к желанному телу, несмотря на вес более 100 килограммов, тоже.

Знаменитость призналась, что она полюбила новую себя. А похудение открыло ей новые возможности и позволило посмотреть на мир с других ракурсов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Гоар Аветисян судится с бывшим за ребенка.