До восьми лет: дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за этого цветка

Для распознавания запрещенных растений даже предложили создать приложение для смартфонов.

А в Петербурге решают, как бороться с сорняком, который всю жизнь совершенно безнаказанно рос на наших участках. Его даже использовали в качестве зеленой ограды, а теперь за выращивание можно получить уголовное наказание.

Речь про ипомею трехцветную, в простонародье — обычный вьюнок. Корреспондент «Известий» Максим Облендер продолжит тему.

В уютном зале Заксобрания Петербурга, украшенном растительными орнаментами, зеленой отраве дали «красный свет». В список запрещенных для выращивания растений пресловутый вьюнок внесли еще в феврале, теперь же большой межведомственной рабочей группой обсуждали, как с этим жить и как контролировать.

«Я не вижу смысла, чтобы участковые ходили по дачным участкам, смотрели как у бабушки на огороде растет подобное растение. По причине того, что сотрудники полиции вряд ли могут отличить ипомею трехцветную от какого-либо другого вида ипомеи», — говорит полковник полиции, начальник оперативно-розыскной части по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вадим Ванин.

Обращать внимание предложили на подозрительные лампы на окнах, теплицы, отрабатывать адреса по аналогии с коноплей и маком. Управление по развитию садоводства и огородничества рекомендовало даже раздать дачникам памятки — возник вопрос, не будет ли это, напротив, рекламой.

Вьюнок садоводы нередко использовали для украшения. Лианы обвивали заборы, беседки, веранды.

Теперь же, когда ипомея трехцветная вне закона, за это можно получить штраф и даже тюремный срок. Так, если у вас не более десяти кустов — это штраф до пяти тысяч, ну а если весь участок зарос — это культивация в особо крупных размерах, а, значит, до восьми лет лишения свободы. Нюансов много — например, есть ли какая-то статистика по употреблению.

«Практического опыта контакта с этим веществом нет. И тут возникает вопрос. Если столько лет оно растет в садах и огородах и наркологи не сталкивались с тем, что это вызывает какие-то вещи в плане зависимости, стоило ли это дело криминализировать?» — задается вопросом психиатр-нарколог Евгений Рысин.

Бутират, мефедрон, так называемая соль — это сегодня главный бич. В Петербурге особенно отмечают прирост на 500 человек за год метадоновых наркоманов.

Никуда не делись гашиш и кокаин, которые пытаются ввезти в страну. Оперативники припомнили и эту особо крупную задержанную партию на окраине Северной столицы — 225 килограммов кокаина нашли в ящиках с тропическими фруктами в прошлом году. Но в зале с растительным орнаментом продолжали обсуждать уже мухоморы.

«Всплеск начался с момента ковида, когда люди стали употреблять различные виды этого мухомора. Эти пациенты стали попадать к нам. Есть вариант, что тоже самое будет с этой ипомеей. Хотя еще раз говорю, пока таких пациентов нет у нас нет», — говорит глава отдела клинической токсикологии ГБУ СПб НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин.

Пока же садоводам продолжают продавать тот самый трехцветный вьюнок — и не в «закладках», а в свободном доступе. Дачники говорят, его и искать не надо.

«Для меня это новость и, честно говоря, даже шок. Я считаю — это глупость. Вьюнок специально садоводы не сажают, он растет сам», — убеждена садовод Анастасия Котова.

Как оповещать дачников, с первого раза не решили — брошюрами или телепередачами. Для распознавания запрещенных растений даже предложили создать приложение для смартфонов по аналогии с приложением для грибников.

Бутират от мефедрона или метамфетамина такое отличит едва ли. Но трехцветную ипомею от ипомеи-батата или ипомеи лунноцветущей должно.