Turkish Airlines выпустила памятку для россиян о транзите в Латинскую Америку

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

Пассажирам, как отмечается, важно соблюдать правила в аэропортах.

Turkish Airlines выпустила памятку для россиян о транзите в Латинскую Америку

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Теперь для российских пассажиров, которые летят транзитом через Стамбул в Латинскую Америку, будет легче разобраться во всех тонкостях. Авиакомпания Turkish Airlines опубликовала памятку на русском языке — ее разместили на сайте перевозчика.

В материале отметили, что кроме общих правил, к пассажирам, которые посещают Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и Кубу, могут применить дополнительные меры контроля.

«Поскольку власти страны могут отказать во въезде в страну при несоблюдении следующих требований, аналогичный контроль может осуществляться во время посадки», — написали в памятке.

Turkish Airlines рассказала про требования каждой страны Латинской Америки и про условия в аэропортах, которые необходимо соблюдать. При их нарушении можно столкнуться с проблемами при посадке на рейс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику.

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