Летевшего на концерт Мадонны россиянина не пустили на рейс из Стамбула в Мексику

Это не первый подобный случай. Почему стали отказывать гражданам РФ и как быть в такой ситуации?

Россиянина из Санкт-Петербурга не пустили на рейс авиакомпания Turkish Airlines. Самолет должен был доставить мужчину из Стамбула в Мексику, где он собирался посетить концерт Мадонны. В Турции сотрудница аэропорта на стойке регистрации отказала ему в перелете, даже не проверив документы.

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В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru Глеб сообщил, что его документы, а именно загранпаспорт, разрешение на въезд в Мексику, обратные билеты и бронь отеля были в порядке. Их проверяли ранее еще на стойке регистрации в Санкт-Петербурге. В Турции женщина к документам даже не притронулась, якобы просто увидев гражданство РФ.

«У входа в самолет стояли сотрудники компании Turkish Аirlines и, увидев российский паспорт, не только у меня, а еще и у других туристов наших, просто сказали, что вам отказано. Документы не стали проверять вообще», — поделился Глеб.

Туристу пришлось покупать обратный билет за свои деньги. Он написал на почту авиакомпании с просьбой компенсации стоимости билетов. Пока ответа нет.

Случаи с отказом российским туристам в допуске на рейсы до Мексики из стран Европы фиксируются на протяжении нескольких месяцев, заявил 5-tv.ru юрист в сфере туризма Игорь Косицын.

Формально сотрудники европейских авиалиний могут говорить, что причина отказа в якобы сомнениях в благонадежности, либо в том, что русские туристы могут эмигрировать из Мексики в США.

«Если у туриста был запланирован тур <…>, то я могу порекомендовать подать заявление на минимизацию фактически понесенных расходов. То есть какую-то сумму все равно туроператор должен вернуть. Если он не вернет, то можно это оспорить в судебном порядке», — поясняет специалист.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerard Bottino; 5-tv.ru

Вероятность, что деньги не вернут — также существует.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что две с половиной тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней.