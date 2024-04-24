Победа над Западом: россиянка стала лауреатом международного конкурса дирижеров

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Россиянка стала лауреатом международного конкурса дирижеров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Впервые в истории конкурса призером стал участник из Российский Федерации.

Лучшая не только в России, но и в мире. Дирижер из Ростовской области стала лауреатом международного конкурса, который прошел во Франции. Среди 200 участников из 47 стран она стала второй, уступив только конкурентке из Израиля. О пути к успеху — корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

С ее лица не сходит улыбка — мимика, движения, эмоции все передает настроение празднества — ноктюрна Дебюсси. Через несколько минут это будто другой человек — в серьезном, напряженном лице — вся драма и трагизм четвертой симфонии Брамса. Она, как актриса, буквально вживается в образ каждого произведения.

Аплодисменты не стихают. Молодая девушка из Ростова Любовь Носова завоевала сердца французской публики и профессионального жюри — стала первый российским лауреатом Международного конкурса дирижеров в Париже. Состязалась с двумя сотнями претендентов из 47 стран. На знакомство и репетицию с новым, иностранным оркестром у Любови был час, чтобы все отрепетировать, это самое сложное.

Россиянке пророчили первое место. Но в итоге она стала второй. Победила дирижер из Израиля. Любовь, не успев отдохнуть, уже репетирует в Ростовской филармонии. Всего за один концертный сезон с ростовским оркестром Любовь просто влюбила в себя коллектив.

Сегодня — она официально признана лучшей не только в России, но и в мире. А ведь когда-то ей — пианистке — говорили: дирижер оркестра — не женское дело.

«Я не сторонник женского дирижирования, хотя вот Люба — это немножко другая тема. Она как-то может совмещать очень убедительное дирижирование, вместе с тем совершенно лишенное какого-то мужского начала», — сообщил главный дирижер государственного академического симфонического оркестра Санкт-Петербурга Александр Титов.

Тернистый путь к дирижерской палочке проходил в Европе во время пандемии ковида. Целеустремленностью и талантом Любовь покорила немецкую профессуру. И ее совсем сырую в профессии зачислили на продвинутый курс магистратуры.

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