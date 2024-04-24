Замминистра обороны Иванова отправили в СИЗО на два месяца

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 91 0

Он был задержан накануне, ему уже предъявлено обвинение по статье о получении взятки.

Фото, видео: URA.RU / ТАСС; Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts; 5-tv.ru

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Заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестовали на два месяца. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Иванов обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд Минобороны. Один из фигурантов также был арестован, речь идет о Сергее Бородине, который находился в дружеских связях с Ивановым.

Тимур Иванов был задержан накануне, 23 апреля. Известно, что до 2012 года он работал на предприятиях ТЭК, позже был зампредом правительства Подмосковья. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимур Иванов попал в разработку правоохранительных органов задолго до задержания.

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