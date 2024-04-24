Иванов попал в поле зрения силовиков задолго до задержания

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 60 0

«Известия»: Иванов попал в поле зрения силовиков задолго до задержания

Иванов попал в поле зрения силовиков задолго до задержания

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чиновник является фигурантом дела о получении взятки.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов попал в разработку правоохранительных органов задолго до задержания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Операция по задержанию высокопоставленного чиновника готовилась сотрудниками ФСБ и СК не один месяц. Другой источник заявил, что в рамках дела, помимо Иванова, уже задержаны еще несколько человек.

По версии следствия, эти люди могли быть причастны к передаче денег. Одна из наиболее вероятных версий — коррупционная схема была реализована в области строительных контрактов оборонного ведомства.

Согласно статье 209 УК России, получение взятки может грозить тюремным сроком до 15 лет. Высокий статус подозреваемого, как отмечается, не поможет ему смягчить ответственность.

Наоборот, громкое дело не удастся вынести за пределы инфополя. По мнению юриста Антона Соничева, должность, звание и сумма взятки станут ключевыми обстоятельствами дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на задержание замглавы Минобороны Иванова.

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:35
«Шлет отчеты»: Филипп Киркоров рассказал о новой сиделке отца
4:16
«Опуститься ниже дна»: свекровь пригрозила Алексе судом из-за семейных разборок
3:58
«Кино закончилось»: девушка Гуфа отреагировала на планы рэпера больше никогда не жениться
3:57
До восьми лет: дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за этого цветка
3:38
Скульптуры открыли после зимовки в Летнем саду Петербурга
3:37
Иванов попал в поле зрения силовиков задолго до задержания

Сейчас читают

Еще несколько человек задержали по делу замглавы Минобороны Иванова
Жена замминистра обороны Иванова вышла на связь после задержания супруга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео