В России хотят ужесточить наказание за диверсии

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Пискарев: в России могут увеличить наказание за диверсии до 35 лет тюрьмы

В России хотят ужесточить наказание за диверсии

Фото: www.globallookpress.com / Michael Reichel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сейчас максимальный срок за аналогичные преступления — 30 лет.

В России хотят увеличить наказание за диверсии до 35 лет лишения свободы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовили депутаты нижней палаты парламента.

«До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям», — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Также депутаты предлагают увеличить наказание до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение имущества, где мотивом выступает политическая, расовая, идеологическая и религиозная ненависть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян предупредили о тиражируемых в сети инструкциях по проведению диверсий.

+10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Блогера Елену Блиновскую оставили в СИЗО до конца июля
15:32
Следователи просят немедленно уволить Алексея Блиновского с воинской службы
15:32
Армия России поразила цех производства украинских дронов в зоне спецоперации
15:25
В России хотят ужесточить наказание за диверсии
15:19
«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО
15:16
Командир ВСУ Булацик заочно осужден на 18 лет за атаку нефтебазы под Брянском

Сейчас читают

Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении
В Санкт-Петербурге молодой человек жестоко зарезал свою жену
Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео