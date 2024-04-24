Россиян предупредили о тиражируемых в сети инструкциях по проведению диверсий

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Краснов: провокаторы рассылают инструкции по отъему оружия у военных и полиции

Россиян предупредили о тиражируемых в сети инструкциях по проведению диверсий

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Злоумышленники распространяют радикальную идеологию и ложь, предупредил генпрокурор.

Провокаторы в соцсетях и мессенджерах рассылают россиянам инструкции по проведению диверсий, а также отъему оружия у сотрудников полиции и военных. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе заседания в Совете Федерации.

Чаше всего, по его словам, злоумышленники используют Telegram-каналы. Там они размещают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности. В том числе, уточнил Краснов, россиян склоняют к диверсиям, отъему оружия у силовиков и военнослужащих.

Злоумышленники с помощью соцсетей тиражируют радикальную идеологию и ложь. Прокуроры еще в 2023 году направили в Роскомнадзор более одной тысячи требований. В результате с 95 тысяч сайтов была удалена незаконная информация.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура заявила о недостаточных антитеррористических мерах. В прошлом году правоохранители выявили более 200 тысяч нарушений.

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