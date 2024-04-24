Суд назначил ограничения клинике Тимура Хайдарова после гибели пациента

После операции в IQ Plastiquе скончался 36-летний мужчина.

Арбитражный суд Москвы по требованию Росздравнадзора приостановил деятельность клиники IQ Plastique, в которой работал известный пластический хирург Тимур Хайдаров, на 90 суток. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.

Ограничения назначили из-за грубых нарушений, требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Ранее в данной клинике была приостановлена деятельность ряда услуг по инициативе Следственного комитета. В феврале 36-летнему мужчине провели операцию в IQ Plastique.

На следующий день он почувствовал ухудшение состояния здоровья и снова обратился клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство.

Однако состояние пациента вновь начало ухудшаться, в связи с чем он был госпитализирован в иное медицинское учреждение, где в скором времени скончался.

После смерти пациента Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование. В клинике Хайдарова и его доме на Рублевке прошли обыски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Тимура Хайдарова после проверок СК РФ.