Песенка спета? Что ждет Тимура Хайдарова после проверок СК РФ

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 54 0

Адвокат Жорин: хирургу Тимуру Хайдарову не удастся уйти от ответственности

Песенка спета? Что ждет Тимура Хайдарова после проверок СК РФ

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Недавно в клинике IQ Plastique после операции умер 26-летний мужчина. В дело включился Следственный Комитет РФ.

На фоне громкого скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, в чьей клинике IQ Plastique недавно провели смертельную операцию, в расследование включился Следственный комитет РФ, организовавший проверку в отношении врача.

Адвокат Сергей Жорин объяснил изданию «Страсти», что ждет звездного хирурга и его медицинский центр в ближайшем будущем.

«Это абсолютно правильно, поскольку правоохранительные органы должны реагировать на те или иные факты и обстоятельства. Возможно, дело находится на контроле у руководства Следственного комитета. Когда руководство Следственного комитета берет дело на особый контроль, то здесь можно быть уверенным, что все пройдет строго в соответствии с законом. Данный случай не является исключением», — объясняет эксперт.

Юрист считает, что песенка Хайдарова спета, ведь от Следственного комитета России не удается утаить даже мелкие нарушения, а в случае с IQ Plastique идет речь о преступной халатности, которая повлекла за собой смерть человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве прошло предварительное слушание в отношении клиники Хайдарова.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:29
Врачи проводят консилиум: в каком сейчас состоянии Юрий Куклачев
13:13
«Там тоже не мед»: мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае
13:11
Елена Блиновская поговорила со своими детьми из СИЗО
13:06
В Совфеде одобрили кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ
12:55
Песенка спета? Что ждет Тимура Хайдарова после проверок СК РФ
12:54
«Использование инициативы»: Кремль об идее «олимпийского перемирия» на Украине

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок