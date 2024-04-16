Песенка спета? Что ждет Тимура Хайдарова после проверок СК РФ

Недавно в клинике IQ Plastique после операции умер 26-летний мужчина. В дело включился Следственный Комитет РФ.

На фоне громкого скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, в чьей клинике IQ Plastique недавно провели смертельную операцию, в расследование включился Следственный комитет РФ, организовавший проверку в отношении врача.

Адвокат Сергей Жорин объяснил изданию «Страсти», что ждет звездного хирурга и его медицинский центр в ближайшем будущем.

«Это абсолютно правильно, поскольку правоохранительные органы должны реагировать на те или иные факты и обстоятельства. Возможно, дело находится на контроле у руководства Следственного комитета. Когда руководство Следственного комитета берет дело на особый контроль, то здесь можно быть уверенным, что все пройдет строго в соответствии с законом. Данный случай не является исключением», — объясняет эксперт.

Юрист считает, что песенка Хайдарова спета, ведь от Следственного комитета России не удается утаить даже мелкие нарушения, а в случае с IQ Plastique идет речь о преступной халатности, которая повлекла за собой смерть человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве прошло предварительное слушание в отношении клиники Хайдарова.