Комары в России начали переносить 47 новых вирусов

Комары начали переносить почти 50 новых вирусов. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», — сказала она на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ведомство в рамках системы противодействия инфекциям «Санитарный щит» занимается изучением вирусного пейзажа в стране, «этого никто раньше не делал», подчеркнула Попова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малярия — не единственное заболевание, которое переносят кровососущие насекомые. Среди других опасностей — желтая лихорадка, которая может привести к развитию желтухи и кровотечений, а также лихорадка Зика.

Она особенно опасна для беременных, так как приводит к выкидышам и преждевременным родам, а у младенцев — к аномалиям центральной нервной системы и микроцефалии.