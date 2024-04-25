Комары в России начали переносить 47 новых вирусов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 10 0

Эти насекомые оказались более коварными, чем многие думали.

Комары в России начали переносить 47 новых вирусов

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Комары начали переносить почти 50 новых вирусов. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», — сказала она на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ведомство в рамках системы противодействия инфекциям «Санитарный щит» занимается изучением вирусного пейзажа в стране, «этого никто раньше не делал», подчеркнула Попова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малярия — не единственное заболевание, которое переносят кровососущие насекомые. Среди других опасностей — желтая лихорадка, которая может привести к развитию желтухи и кровотечений, а также лихорадка Зика.

Она особенно опасна для беременных, так как приводит к выкидышам и преждевременным родам, а у младенцев — к аномалиям центральной нервной системы и микроцефалии.

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