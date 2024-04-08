Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

По мнению исследователей, у насекомых есть свои «вкусовые предпочтения».

Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови

Фото: Depositphotos / Kokhanchikov

Малярия — не единственное заболевание, которое переносят кровососущие насекомые. Среди других опасностей — желтая лихорадка, которая может привести к развитию желтухи и кровотечений, а также лихорадка Зика.

Она особенно опасна для беременных, так как приводит к выкидышам и преждевременным родам, а у младенцев — к аномалиям центральной нервной системы и микроцефалии.

Кому же больше других стоит бояться «нападения» комаров? Как у человека есть любимые блюда, так и у кровососущих насекомых есть свои предпочтения в «еде».

Об этом рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева, пишет «МедикФорум». По ее словам, ученые обнаружили, что комары не могут устоять перед первой группой крови.

Поэтому людям, которые представляют для летающих кровопийц особенную «гастрономическую ценность», рекомендовано с наступлением теплого сезона иметь при себе запас антигистаминных средств и специальные кремы или спреи для защиты от укусов.

Более того, комаров привлекает не только кровь, но и запах тела. Так, любителям сладкого парфюма и фруктовых запахов придется отмахиваться от надоедливых насекомых куда активнее тех, кто предпочитает, например, древесные ароматы.

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Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови

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