Шокирующее видео обнаружили в телефоне убившего жену Бишимбаева

Брат погибшей при этом не смог сдержать слез.

Во время суда по делу бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева было представлено видео, как он избивал гражданскую жену Салтанат Нукенову. Об этом пишет KP.RU.

В смартфоне мужчины обнаружили кадры, на которых он на протяжении длительного времени жестоко истязал спутницу. Причиной насилия стали подозрения в измене.

Бишимбаев избивал Нукенову, постоянно повторяя один и тот же вопрос о связи с другими мужчинами. Также в телефоне экс-чиновника была обнаружена запись с обнаженной гражданской женой, которая, прикрывшись одним плащом, сидела на полу.

Что происходило в тот момент — до конца непонятно. Все видео были сделаны перед ночью убийства.

Сам Бишимбаев заявил, что во всем виновата погибшая: она «спровоцировала его на агрессию, а он всего лишь хотел ее унизить». При просмотре кадров одному из присяжных стало плохо.

Судье потребовалось прервать процесс. Брат Нукеновой на протяжении изучения видеозаписей горько плакал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Бишимбаева отправила смс Нукеновой после ее смерти.