«Папа — ужасный человек»: дочь Бишимбаева отправила смс Нукеновой после ее смерти

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Бывшая жена Куандыка Бишимбаева встала на сторону убитой Салтанат Нукеновой

«Папа — ужасный человек»: дочь Бишимбаева отправила смс Нукеновой после ее смерти

Фото: Telegram / Верховный Суд Республики Казахстан / Jogargy_sot

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Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев обвиняется в жестоком убийстве супруги.

Бывшая супруга экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в громком убийстве своей жены Салтанат Нукеновой, и его родная дочь встали на сторону погибшей. Назым Кахарман опубликовала в личном блоге трогательный пост.

С бывшей женой Бишимбаев прожил около 14 лет — Назым родила ему троих детей. Она призналась, что во время отношений Куандык всегда оказывал на нее сильное давление. К счастью, женщине удалось уйти от мужа-тирана и развестись с ним. Экс-супруга выразила свои соболезнования семье Салтанат.

«Это просто ужас! Бедная девочка! Издевался над ней часами, в итоге жестоко убил. Классика! Во всем виновата сама! И я тоже слушала его вкрадчивый голос, внушавший, что со мной что-то не так, а он клевый», — призналась Назым в социальной сети.

Она также поделилась сообщением, которое дочь отправила Нукеновой уже после ее смерти. Погибшая прекрасно общалась с детьми Бишимбаева — они часто проводили время вместе.

«Я очень скучаю, папа — ужасный человек. Бить женщин — ужасно и стыдно. Люблю вас!» — написала девочка на аккаунт Салтанат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой в Казахстане.

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