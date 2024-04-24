Дуров анонсировал введение ограничений в Telegram для украинцев

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Разработчикам приходится выполнять требования компании Apple.

Дуров анонсировал введение ограничений в Telegram для украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что по требованию компании Apple украинским пользователям могут ограничить возможность читать новостные каналы.

«Что касается каналов с новостями и пропагандой, мы получили официальные письма от Apple, из-за которых определенные изменения становятся неизбежными, как минимум для людей, которые используют Telegram на iPhone с украинскими сим-картами», — заявил предприниматель.

Он отметил, что разработчики Telegram обязаны следовать правилам, установленным App Store, чтобы мессенджер оставался доступным для скачивания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Павел Дуров больше не приезжает в США. Оказалось, что службы безопасности страны проявляли нездоровый интерес к миллиардеру.

Дуров сообщал, что в его последний визит в США американские спецслужбы пытались тайно заставить разработчика работать на них, а именно предоставить инструменты для расшифровки сообщений в Telegram.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:36
Выставка трофейной техники НАТО откроется в Москве 1 мая
0:22
МИД России объяснил наложение вето на проект резолюции США и Японии о космосе
0:17
Пригожин отреагировал на травлю Валерии после банкета в честь 56-летия
23:58
Военнообязанным украинцам перестанут выдавать паспорта за пределами страны
23:50
«Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина
23:39
Пропавшую из сети Бузову обнаружили в больнице

Сейчас читают

Листовки о реальной ситуации на Украине расклеили в Италии
«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО
Усугубить положение: Ефремов может не выйти по УДО из-за нарушений в колонии
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео