«Допрашивали меня»: Дуров рассказал о чрезмерном внимании со стороны ФБР

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Дуров рассказал о чрезмерном внимании со стороны ФБР

«Допрашивали меня»: Дуров рассказал о чрезмерном внимании со стороны ФБР

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Сооснователь Telegram дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, почему он больше не приезжает в США. Оказалось, что службы безопасности страны проявляли нездоровый интерес к миллиардеру.

«Мы (команда Дурова. — Прим. ред.) привлекаем слишком много внимания со стороны ФБР, служб безопасности, куда бы мы ни приехали в США. Всякий раз, когда я приезжал, в аэропорту меня встречали два агента ФБР и допрашивали меня», — сказал Дуров.

Миллиардер сообщил, что в его последний визит в США американские спецслужбы пытались тайно заставить разработчика Дурова работать на них, а именно предоставить инструменты для расшифровки сообщений в Telegram.

Также бизнесмен поделился, что Штаты стали единственной страной, где на него напали. Инцидент произошел в Сан-Франциско.

«Это единственная страна, где на меня напали на улице. Произошло это так: три здоровенных парня попытались выхватить у меня из рук телефон. Я писал в Twitter о том, что только что встретил основателя Twitter. И на меня напали. Я не хотел давать им свой телефон. Они, наверное, не ожидали, что я буду сопротивляться. Я разбил свой телефон. Была короткая драка с парнями. Было немного крови, но мне удалось убежать», — рассказал Дуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский журналист Такер Карлсон завел Telegram-канал.

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