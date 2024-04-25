Разоблачены: названа истинная причина воссоединения Харламова и Ковальчук

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Харламова и Ковальчук обвинили в фейковом воссоединении ради нового сериала

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / garikkharlamov ; 5-tv.ru

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Внимательные поклонники нашли выгоду, ради которой артисты могли бы на время забыть о своих чувствах и поиграть во влюбленных.

Актриса Катерина Ковальчук вновь смотрит обожающими глазами на комика Гарика Харламова. Гарик Харламов целует ей ручки и поет «сердце, тебе не хочется покоя», а также поздравляет поклонников с весной. Апрельское помешательство или вспыхнувшие после расставания чувства? Или же часть рекламной кампании сериала «Гусар»? Пользователи сети удивляются воссоединению звезд и ищут причины, пишет 7Дней.ru.

Артисты расстались минувшей зимой после двух с лишним лет романтических отношений. Избранницу юмориста уже приняла его мама, жила Катерина в особняке бойфренда, но счастье однажды кончилось. По слухам, побитый двумя разводами Харламов сильно не хотел жениться на своей девушке. Несостоявшаяся невеста разрыв не комментировала и вообще была за границей.

Стоило Ковальчук вернуться в Россию, как бывший снова стал актуальным. И вряд ли Гарик, у которого все еще глаз дергается при упоминании экс-жен и бракоразводных убытков, заманил актрису обратно, пообещав свадьбу.

Внимательные пользователи сети сопоставили факты и пришли к выводу, что причина возобновления романа весьма прозаична. Паре просто нужно продвигать второй сезон сериала «Гусар», в котором оба снимаются.

Ковальчук публикует трогательные и забавные ролики с участием Харламова, смеется и подпевает, а тот с удовольствием демонстрирует нежные чувства перед камерой смартфона. Актриса не скрывает, что съемки продолжения «Гусара» уже в разгаре. Как полагают фолловеры, вскоре артисты начнут фотографироваться вместе чаще, а еще активно напоминать публике о сериале. Их отношения, вероятно, закончатся на этапе монтажа. А потом звезды просто вернутся каждый к своим делам.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая супруга Харламова Кристина Амсус, подарившая ему дочь, заговорила о второй беременности.

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