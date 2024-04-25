Хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Движение, как отмечается, продолжит наносить удары, пока Израиль не прекратит военные действия в секторе Газа.

Хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна

Фото: www.globallookpress.com / Osamah Yahya

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Йеменские хуситы атаковали коммерческие суда MSC Veracruz и Maersk Yorktown, а также нанесли удар по американскому эсминцу. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

Он отметил, что военно-воздушные силы атаковали судно MSC Veracruz в Индийском океане и эсминец США в Аденском заливе с помощью большого количества дронов.

Сариа подчеркнул, что ракеты и беспилотники «успешно достигли своих целей». Хуситы и дальше продолжат наносить удары по судам в Индийском океане и Красном море, пока Израиль не остановит боевые действия в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что йеменские хуситы запустили беспилотники в сторону Израиля. К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака еврейского государства на консульство Ирана в сирийском Дамаске.

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