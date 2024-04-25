Расчет «Ланцета» спустя три дня слежки подбил танк Abrams в зоне СВО

Бойцы взвода спецназначения рассказали, как с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили под Авдеевкой американский танк. Один Abrams выслеживали целых три дня.

Все это время беспилотнику не удавалось атаковать боевую машину — мешали украинские средства РЭБ. Вдобавок, танк постоянно менял место дислокации и прятался в тылу.

Но затем нашим бойцам удалось выбрать подходящее время и погодные условия, поразив Abrams точным попаданием «Ланцета».

«Долетели, ветер помог. Зашли на цель по ветру и попали, к счастью. Наша работа хоть была долгой и кропотливой, но принесла результат», — отметил командир взвода спецназначения с позывным «Игла».

Всего ВСУ на данный потеряли пять Abrams — и все под Авдеевкой. В окрестностях города образовалось целое кладбище американских танков.

Именно это направление оказалось для противника самым уязвимым, в бой были брошены все резервы, однако это не помогло. Украинцы все равно оставили населенный пункт и большое количество бронетехники на поле боя.