Расчет «Ланцета» спустя три дня слежки подбил танк Abrams в зоне СВО

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Под Авдеевкой образовалось целое кладбище американских танков.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бойцы взвода спецназначения рассказали, как с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили под Авдеевкой американский танк. Один Abrams выслеживали целых три дня.

Все это время беспилотнику не удавалось атаковать боевую машину — мешали украинские средства РЭБ. Вдобавок, танк постоянно менял место дислокации и прятался в тылу.

Но затем нашим бойцам удалось выбрать подходящее время и погодные условия, поразив Abrams точным попаданием «Ланцета».

«Долетели, ветер помог. Зашли на цель по ветру и попали, к счастью. Наша работа хоть была долгой и кропотливой, но принесла результат», — отметил командир взвода спецназначения с позывным «Игла».

Всего ВСУ на данный потеряли пять Abrams — и все под Авдеевкой. В окрестностях города образовалось целое кладбище американских танков.

Именно это направление оказалось для противника самым уязвимым, в бой были брошены все резервы, однако это не помогло. Украинцы все равно оставили населенный пункт и большое количество бронетехники на поле боя.

Тема:
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