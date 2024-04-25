Расчет «Ланцета» спустя три дня слежки подбил танк Abrams в зоне СВО
Под Авдеевкой образовалось целое кладбище американских танков.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы взвода спецназначения рассказали, как с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили под Авдеевкой американский танк. Один Abrams выслеживали целых три дня.
Все это время беспилотнику не удавалось атаковать боевую машину — мешали украинские средства РЭБ. Вдобавок, танк постоянно менял место дислокации и прятался в тылу.
Но затем нашим бойцам удалось выбрать подходящее время и погодные условия, поразив Abrams точным попаданием «Ланцета».
«Долетели, ветер помог. Зашли на цель по ветру и попали, к счастью. Наша работа хоть была долгой и кропотливой, но принесла результат», — отметил командир взвода спецназначения с позывным «Игла».
Всего ВСУ на данный потеряли пять Abrams — и все под Авдеевкой. В окрестностях города образовалось целое кладбище американских танков.
Именно это направление оказалось для противника самым уязвимым, в бой были брошены все резервы, однако это не помогло. Украинцы все равно оставили населенный пункт и большое количество бронетехники на поле боя.
- 25 апр
- «Идет охота»: боец «Братуха» рассказал об уничтожении украинской РЛС
- 25 апр
- Европа обучит украинских пилотов F-16 к концу 2024 года
- 25 апр
- Гаубицы «Мста-Б» стерли «опорник» врага с лица земли. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 25 апр
- «Ему до лампочки»: почему Зеленский в прошлом бегал от военкомов на Украине
- 25 апр
- Не менее 75 наемников из Франции воевали на стороне ВСУ с начала СВО
- 25 апр
- Антонов назвал ложью обещания Украины по ракетам ATACMS
- 25 апр
- В Польше сообщили о готовности вернуть на Украину мужчин призывного возраста
- 25 апр
- Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по Украине за сутки
- 25 апр
- Выставка трофейной техники НАТО откроется в Москве 1 мая
- 24 апр
- Боевиков ВСУ районе Каменского уничтожают ударными БПЛА
Читайте также
54%
-0.78 98.91
-0.65
Нашли ошибку?