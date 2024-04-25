«Он был самым красивым»: как сейчас выглядит тяжелобольной Ален Делон

Пока в семье французского актера бушуют распри относительно наследства, сам Делон спокойно наслаждается завтраком в компании любимой дочери.

Поклонникам показали, как сейчас выглядит тяжелобольной 88-летний Ален Делон. Его дочь Анушка в личном блоге поделилась снимком совместного завтрака.

Звезда кино сидит за столом, чуть скрытый за букетом цветов и смотрит в объектив камеры. Несмотря на свой возраст, для дочери он ничуть не изменился и остается таким же, как и в свои золотые годы популярности.

Дочь Алена Делона поделилась фотографией своего отца. Instagram* / sanouchkadelon

«Я думаю, что он красивый. С его вечным синим, стальным, ярким, боевым взглядом, придающим мне силу. Мой собственный бессмертный», — пишет Анушка.

Фотографию она сделала тайком, на память о совместных временах. Такие спокойные завтраки, отмечает актриса, имеют для нее большую ценность. Сам актер признал, что вышел на снимке красивым и не возражал, чтобы ее опубликовали.

С мнением дочери Делона согласились и его фанаты.

«Он прекрасен как всегда»;

«Взгляд любви отца на свою дочь и дочь, которая может передать красоту этой сильной и прекрасно связи»;

«Он был самым красивым молодым и самый красивый в своем возрасте», — высказались подписчики Анушки в комментариях.

Многие отмечают, что для них Ален также остается «вечным», они просят его дочь быть рядом с ним, так как сейчас семья актера переживает неприятные времена.

Самого Делона поместили под опеку третьих лиц после того, как суд признал его недееспособным. А дети ругаются и судятся между собой. Причиной конфликта послужило завещание. Ален решил оставить дочери половину своего наследства, которое оценивается в почти 250 миллионов евро, в то время как своим двум сыновьям — Ален-Фабьену и Энтони — только по четверти.

Пока актер находится в Швейцарии с Анушкой, чем не очень довольны ее братья. Они считают, что она таким образом хочет платить меньше налогов на наследство и побыстрее избавиться от отца. Ален-Фабьен и Энтони даже опубликовали в соцсетях громкий разговор дочери с отцом. В ответ Анушка подала иск на братьев за вторжение в частную жизнь. Все их доводы она опровергает, утверждая, что в Швейцарии актер может получить качественное лечение.

До этого скандала Алана потрясла и разлука со спутницей жизни Хироми Роллен, с которой он провел последние 30 лет. Дети обвинили ее в причинении отцу вреда, на что женщина ответила жалобой на клевету.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, какой скандал бушует в семье актера Алена Делона.

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