Скандал на всю Францию. Почему Алена Делона поместили под опеку третьих лиц

Старость легенде кинематографа было суждено встретить в тяжелой болезни, наблюдая, как между детьми разгорается война за наследство.

Во Франции обсуждают развязку громкого судебного процесса. В центре внимания — судьба легенды европейского кино Алена Делона.

88-летнего артиста поместили под опеку после того, как суд признал его недееспособным. Все это произошло на фоне тяжелой болезни актера и бесконечных семейных ссор, связанных с борьбой за наследство. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова изучила детали резонансного дела.

Идеал красоты, секс-символ XX века — Ален Делон провел молодость, купаясь в славе и женском внимании… Но старость легенде кинематографа было суждено встретить в тяжелой болезни, наблюдая, как между детьми разгорается война за наследство.

«Мне грустно, потому что я нуждаюсь в их присутствии рядом и в их любви. Я им уже говорил: боюсь, что когда я буду умирать — никого из вас рядом не окажется», — говорил он.

88-летний Ален Делон болеет тяжелой формой рака и заявляет, что хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии. Дочь Анушка отца не отговаривает — и хочет перевезти его к себе в Швейцарию. Сыновья же — категорически против, считая, что она хочет поскорее избавиться от него.

«Моя сестра посылает телохранителей следить за нами, обманывает, искажает слова, угрожает мне в моем собственном доме на глазах у моего брата, на глазах у моей племянницы… Она ведет себя как какой-то мафиози», — говорит Ален-Фабьен Делон.

Все из-за корысти, считают Энтони и Ален-Фабьен. В Швейцарии ей будет выгоднее получить наследство, избежав большого налога во Франции.

Но Анушка настаивает — она просто хочет быть ближе к отцу и организовать ему качественное лечение. В итоге дети дошли до суда — который на прошлой неделе и вовсе решил поместить пожилого Делона под усиленную опеку. И не детей — а кого-то другого, чье имя не разглашают.

«Он больше не имеет полной свободы в управлении своим имуществом и принятии решений. Опекуна выбрали из числа родственников и друзей Делона, он помогает решать не только вопросы с лечением, но и управляет банковскими счетами и его активами», — отмечает журналист Europe 1 Каролина Бодри.

За этой семейной драмой следит вся Франция — кто из детей прав и хотя бы немного любит отца, понять невозможно. Братьям явно есть на что обижаться — пожилой Делон завещал сестре половину наследства, которое оценивается почти в 250 миллионов евро, тогда как им — всего по четверти.

«Считаю ли я это нормальным? Нет. Но я знаю, как был воспитан мой отец, и понимаю его подход. „Это моя дочь, девочка, я должен ее защищать“. Так что меня не удивило, что он отдал ей большую часть», — говорит Антони Делон.

Это не говоря о том, что Анушка занимает пост вице-президента в компании Делона. У актера бизнес в сфере бытовой техники и электроники.

Но сыновья настаивают, что она далека от идеала дочери. И в подтверждение опубликовали в соцсетях запись ее разговора с отцом.

— Тебя принимают за идиота… а я — дрянь, которая манипулирует своим отцом.

Это только подлило масла в огонь — новый иск сестра подала на братьев за вторжение в частную жизнь. Но и это не все трагедии в жизни пожилого Делона.

Все те же дети разлучили его с Хироми Роллен — с его спутницей жизни, с которой он прожил последние 30 лет. Отстранили ее через суд — посчитав, что она негативно на него влияет…

«Во-первых, мне очень грустно от этих пересудов. Да, у Алена Делона всегда были достоинства и недостатки, но он никогда не любил выставлять свою жизнь напоказ. Я снял с ним много фильмов, и видеть происходящее — просто печально», — отметил друг артиста Норберт Саада.

В каком состоянии сейчас находится актер — и насколько он дееспособен — до конца неясно… На одном из видео, выложенных в сеть, пожилой Делон выглядит слабым.

О Делоне часто говорят как о человеке резком, с непростым характером… Лучше, чем с людьми, он всегда сходился с собаками — за всю жизнь у него их было около 45.

Еще десяткам он помог найти дом. Остается надеяться, что во всей этой семейной передряге хотя бы они остаются для него отдушиной.