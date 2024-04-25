«Базовые права»: в МИД прокомментировали отказ Латвии от изучения русского языка

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Захарова: отказ от изучения русского языка в Латвии — шовинизм и дискриминация

Фото, видео: © РИА Новости / Sputnik / Стрингер; 5-tv.ru

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На днях Рига решила вычеркнуть этот предмет из школьной программы.

Отказ от изучения русского языка как второго иностранного в школах Латвии — это шовинизм и дискриминация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в Латвии русский язык для ежедневного общения использует более 40% населения.

«Расцениваем подобные действия латвийских властей не только как грубое принижение значения русского языка, а также всего того, что связано с Россией. Но — самое главное — как яркое проявление шовинизма, прогрессирующего дискриминационного отношения к нашим соотечественникам по языковому, этническому признакам. Подобная политика — прямое нарушение базовых прав человека», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что право на родную речь, культуру, историческую память и традиции закреплено в многочисленных международных документах, декларациях и решениях, к которым причисляет себя Латвия.

Отказаться от изучения русского языка как второго иностранного власти Латвии решили с 2026 года. Как только правила вступят в силу, школьники смогут в качестве второго иностранного выбирать только те языки, на которых говорят в странах Евросоюза, преимущественно — немецким, французским и испанским.

Также стоит отметить, что нововведения вызвали волну возмущения среди граждан — в адрес Минобразования республики поступило более 300 обращений с требованием пересмотреть свое решение. Однако официальная Рига отказалась это делать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Латвии сообщили о планах властей выслать 24 россиянина.

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