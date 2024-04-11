В Латвии сообщили о планах властей выслать 24 россиянина

Ситуация связана со сдачей языкового экзамена.

Власти Латвии намерены выслать из страны 24 россиянина. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал бывший глава Конституционного суда страны Гунарс Кутрис.

«Языковой экзамен сдавали 6,5 тысячи и еще остались эти четыре тысячи. За эти два года из четырех тысяч 600 достигнет 75 лет, то есть еще где-то три тысячи могут сдать экзамен. На вчерашний день издано 25 распоряжений — одного человека принудительно, 24 дано право добровольно уехать в течение 30 дней», — отмечает Кутрис.

В феврале этого года стало известно, что жители Латвии с российским гражданством, не сдавшие экзамен на знание латышского языка, будут депортированы из страны.

Окончательное решение об этом принял Конституционный суд Латвии, который посчитал, что два года, которые были даны россиянам, — это достаточный срок для выполнения требований властей.

В Риге утверждают, что депортация станет адекватной мерой в отношении тех, кто «не приложил никаких усилий и не продемонстрировал свою заинтересованность в продолжении проживания в стране».

При этом, по словам Кутриса, изначально сдавать экзамен должны были около 25 тысяч россиян. Позже эта цифра сократилась до 17 тысяч, так как многие покинули страну самостоятельно, не оформляя какие-либо отношения с государством.

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