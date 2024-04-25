Владивосток накрыла песчаная буря: что происходит в городе

Жители края жалуются на проблемы с дыханием, головокружение и резкий упадок сил.

Вот так сейчас выглядит небо над Владивостоком — оно окрасилось в ярко-оранжевый цвет. Никаких фильтров: это самая настоящая песчаная буря, которая пришла в Приморье из восточных регионов Китая и КНДР.

Жители края жалуются на проблемы с дыханием, головокружение и резкий упадок сил. Многие впервые в жизни столкнулись с такой аномалией и не понимают, что делать. Людям советуют поменьше находиться на улице. Если это невозможно — защитить глаза и органы дыхания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощные магнитные бури ударят по Земле после крайне редкого явления на Солнце. В чем таится главная опасность для здоровья и как себя обезопасить в этот период — читайте в нашем материале.