Мощные магнитные бури ударят по Земле после крайне редкого явления на Солнце

Метеозависимых людей могут одолевать головные боли, апатия и тревога.

Сильные магнитные бури ударят по Земле сегодня. Накануне на Солнце произошли сразу четыре вспышки — это крайне редкое явление, и оно непременно отразится на состоянии нашей планеты.

Ожидается, что возмущение геомагнитного поля Земли достигнет четырех баллов. Это самое слабое проявление из возможных.

Тем не менее, всех метеозависимых людей в период действия магнитных бурь могут одолевать головные боли, апатия и тревога. Также есть шанс, что обострятся хронические болезни, такие как гипертония, ишемическая болезнь сердца и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья. Так, вспышки на Солнце могут оказывать влияние на людей, которые страдают из-за ряда заболеваний, в том числе хронического спектра.