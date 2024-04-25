Мощные магнитные бури ударят по Земле после крайне редкого явления на Солнце
Сила магнитной бури на Земле 25 апреля составит четыре балла
Фото, видео: Depositphotos / vampy1; 5-tv.ru
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Метеозависимых людей могут одолевать головные боли, апатия и тревога.
Сильные магнитные бури ударят по Земле сегодня. Накануне на Солнце произошли сразу четыре вспышки — это крайне редкое явление, и оно непременно отразится на состоянии нашей планеты.
Ожидается, что возмущение геомагнитного поля Земли достигнет четырех баллов. Это самое слабое проявление из возможных.
Тем не менее, всех метеозависимых людей в период действия магнитных бурь могут одолевать головные боли, апатия и тревога. Также есть шанс, что обострятся хронические болезни, такие как гипертония, ишемическая болезнь сердца и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья. Так, вспышки на Солнце могут оказывать влияние на людей, которые страдают из-за ряда заболеваний, в том числе хронического спектра.
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