Красота за деньги: как получить налоговый вычет с бьюти-процедур

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Адвокат Мухаметзянов: за процедуры у косметолога можно получить налоговый вычет

Красота за деньги: как получить налоговый вычет с бьюти-процедур

Фото: www.globallookpress.com / Olga Sokolova

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На какие услуги распространяется такая возможность?

Для достижения совершенства и исправления недостатков во внешности люди прибегают к различным бьюти-процедурам и тратят на это большие суммы. Адвокат Ильдар Мухаметзянов рассказал Lenta.ru про способ получить часть потраченных денег.

Обратиться в налоговую и получить вычет могут те, кто прибегал к косметологическим услугам, требующих медицинского вмешательства. Стоит учитывать, что к подобным процедурам не относят косметические, а именно макияж, наращивание ресниц, коррекция бровей, маникюр или педикюр. Такая работа не требует от сотрудника специального образования.

Если же человеку делали очищение кожи лица, пилинг и другие услуги, которые указаны в утвержденной Минздравом номенклатуре медицинских услуг, то желающие смогут получить часть своих денег обратно.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что получить вычет можно за супруга, родителей и детей. Для этого необходимо предоставить справку об оплате, документ о родстве с тем, кто посетил процедуру, и документы самого клиента.

Оформить возврат можно в течение трех лет после посещения специалиста или в течение одного года у работодателя.

Мухаметзянов предупредил, что косметологические услуги необходимо проводить у профессионала в лицензированной клинике, иначе человеку в вычете налога откажут.

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