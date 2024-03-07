«Я хочу быть рядом»: молодая избранница Аль Пачино впервые показала сына

Нур Альфалла рассказала о радости материнства и предрекла сыну актерскую карьеру.

В Сети появились первые кадры восьмимесячного сына знаменитого американского актера Аль Пачино и его 30-летней возлюбленной Нур Альфаллы. Избранница артиста вместе с маленьким Романом снялась в фотосессии для журнала Vogue, а также дала небольшое интервью, в котором рассказала о буднях материнства.

С 83-летним Аль Пачино Альфалла познакомилась в Лос-Анджелесе еще в конце 2010-х во время своего обучения в Калифорнийском университете. Тогда Нур оканчивала магистратуру по кинопроизводству и только начинала работать в сфере шоу-бизнеса. Со звездой «Крестного отца» юная продюсер впервые пообщалась на одном из торжественных ужинов.

«Я подумала: „Вау, это он“. Он очень талантливый и уникальный человек. Но у меня не было даже мысли о том, что однажды он станет отцом моего сына», — вспомнила Альфалла.

С началом пандемии коронавируса в 2020 году Нур и Альпачино стали общаться теснее — дом артиста находился неподалеку, и друзья начали проводить друг с другом больше времени. Общение постепенно переросло в отношения.

В 2023-м возлюбленные стали родителями мальчика — долгожданного сына назвали Романом. Это первый ребенок для Альфаллы и четвертый для Пачино. Пара так и не обручилась, однако все еще встречается.

Нур работает продюсером. Совсем недавно она вернулась с кинофестиваля «Сандэнс», на котором презентовала свой новый полнометражный фильм «Маленькая смерть». Несмотря на плотный график и активное творческое развитие, молодая мама старается уделять как можно больше времени Роману.

«Когда он спит, это мое время. Я могу читать сценарий, смотреть телешоу или просто быть собой. Когда он бодрствует, я хочу быть рядом, хочу присутствовать», — поделилась Альфалла.

Вместе они живут на своей вилле в Голливуде. С малышом Нур позировала в саду собственного особняка и салоне спортивной машины. По словам избранницы Аль Пачино, сын, возможно, унаследовал актерский талант отца и продолжит его дело.

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