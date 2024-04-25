Путин заявил о рекордно низкой безработице в РФ

Безработица в России остается ниже 3%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Сегодня в России рекордно низкая безработица — менее 3%. Что особенно важно — мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой», — сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В качестве примера он привел Северный Кавказ. Если раньше безработица составляла около 10%, то сейчас она снизилась почти на 4%.

Президент отметил, что рост занятости населения и набранные обороты нашей экономики — это результат усилий не только властей, но и бизнеса, компаний, всего предпринимательского сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году.