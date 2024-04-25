Путин заявил о рекордно низкой безработице в РФ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 17 0

Глава государства выступает на съезде РСПП.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Безработица в России остается ниже 3%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Сегодня в России рекордно низкая безработица — менее 3%. Что особенно важно — мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой», — сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В качестве примера он привел Северный Кавказ. Если раньше безработица составляла около 10%, то сейчас она снизилась почти на 4%.

Президент отметил, что рост занятости населения и набранные обороты нашей экономики — это результат усилий не только властей, но и бизнеса, компаний, всего предпринимательского сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году.

 

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев
15:58
Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде «регуляторной гильотины»
15:52
Центр автомобильного будущего: в Пекине открылся международный автосалон
15:51
Путин: возврат активов государству не является пересмотром итогов приватизации
15:44
«Предпринимают попытку»: зачем в Харькове эвакуируют важнейшие предприятия
15:39
«Позитивные тенденции»: Путин рассказал о росте среднемесячных зарплат россиян

Сейчас читают

«Легкомыслие и новый путь»: есть ли будущее у романа Муцениеце и Чуйкова
Анастасия Ивлеева получила штраф за дискредитацию Вооруженных сил России
Плюс 10 дней: как официально отдыхаем на майские праздники 2024
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео