Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году

МВФ представил в Вашингтоне доклад о перспективах развития мировой экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста Валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024 году. Ожидаемый показатель увеличился до 3,2%, сообщается в докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

Экономисты МВФ по сравнению с январскими оценками повысили прогноз на 0,6 процентного пункта. Также они увеличили показатель на 2025 год — на 0,7 процентного пункта, до 1,8%.

Кроме того, согласно докладу, в 2023 году инфляция в России составила 5,9%. Предполагается, что в 2025-м она замедлится до 4,5%. Уровень безработицы в России в 2023-м составил 3,2%, в следующем году этот показатель упадет до 3,1%, считают в МВФ.

«За устойчивостью российской экономики и теми успехами, которые мы наблюдаем, стоит несколько факторов. Во-первых, нефть, объемы экспорта остаются на прежнем уровне. Во-вторых, мы наблюдаем значительное укрепление корпоративных инвестиций, в том числе со стороны госпредприятий. В-третьих, мы также наблюдаем существенное укрепление частного потребления, которое поддерживает рост. И последнее, но не менее важное, — это влияние государственных расходов, хотя здесь мы наблюдали гораздо больший рост расходов на безопасность и общих расходов», — отметила заместитель директора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс на брифинге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин исключил переход экономики России на военные рельсы, несмотря на сложности. Сегодня страна вынуждена защищать свои интересы и народ, подчеркнул он.