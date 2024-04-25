Деваться некуда: Кристина Асмус продолжает мучиться на сцене рядом с бывшим

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 28 0

Кристина Асмус играет в одних спектаклях вместе с бывшим Романом Евдокимовым

Деваться некуда: Кристина Асмус продолжает мучиться на сцене рядом с бывшим

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Возлюбленные на сцене, но чужаки в реальности — таковы издержки актерской профессии!

По долгу профессии Кристина Асмус вынуждена постоянно сталкиваться со своим бывшим, а именно с актером Романом Евдокимовым. На прошедшем спектакле «Утиная охота» бывшие возлюбленные играли вместе, а вот выйдя на поклон, за руки браться не стали.

Кристина Асмус и Роман Евдокимов на одной сцене больше не держатся за рукиКристина Асмус и Роман Евдокимов на одной сцене больше не держатся за руки. Instagram* / asmuskristina

Бывшая жена Гарика Харламова закрутила роман с коллегой в прошлом году. Сначала влюбленные были счастливы и постоянно выкладывали совместные фотографии в социальных сетях. Но зимой пара, по слухам и отсутствию совместных фотографий, рассталась.

Но артисты все равно играют в совместных спектаклях. Что ж, таковы издержки профессии. Но как только кулисы закрываются, бывшие разбегаются по разным углам.

Актерам предстоит сыграть вместе еще не раз, ведь они работают в одном театре. Например, в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», где Асмус и Евдокимов играют главные роли страстных возлюбленных. Для мастеров своего дело не составляет труда сыграть глубокое чувство на сцене и избегать друг друга в реальности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кристина Асмус заговорила о второй беременности.

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