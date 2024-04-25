Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Стригункову

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 42 0

Какое обвинение предъявлено бывшей чиновнице?

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Бывший первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова арестована. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Тверского районного суда Москвы.

Решением суда Стригункова помещена в СИЗО на один месяц и 22 дня. Защита просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Экс-чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере — речь идет о 123 миллионах рублей. Правоохранители полагают, что Стригункова, в введении которой находилась сфера здравоохранения, помогала компаниям, делавшим ремонт в подмосковных больницах.

Стригункова покинула свой пост в марте 2024 года по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Балашихе четверо полицейских обвиняются в организации незаконной миграции.

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