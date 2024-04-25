В Балашихе четверо полицейских обвиняются в организации незаконной миграции

В подмосковной Балашихе четверо полицейских обвиняются в фиктивной постановке на учет полутора тысяч мигрантов. Об этом сообщает Главное управление СК РФ по региону.

Всего по делу об организации незаконной миграции проходит 14 человек. По версии следствия, в течение последних двух лет фигуранты действовали от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг», а помогали им глава местного отдела МВД, двое подчиненных и стажер.

Правоохранители считают, что обвиняемые ставили мигрантов на учет в городе Реутов, выдавали им фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ. При этом за свои «услуги» подельники получали вознаграждение, общая сумма которого составила порядка одного миллиона рублей.

Решением суда 12 фигурантов дела заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Крыма Сергей Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России.