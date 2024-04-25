Отдает в печень: почему при боли в животе нельзя заниматься самолечением

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Гастроэнтеролог Якушева: люди часто путают боль желчном пузыре с болью в печени

Отдает в печень: почему при боли в животе нельзя заниматься самолечением

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Когда человек чувствует неприятные ощущения в этой области тела, то сложно определить самостоятельно, что именно за орган сигнализирует о проблеме.

При возникновении боли в правом подреберье многие люди путаются с тем, какой орган болит, так как там расположены печень и желчный пузырь. Какие симптомы сигнализируют о воспалительных процессах, рассказала aif.ru врач-гастроэнтеролог Елена Якушева.

Когда человек обращается с проблемой «отдает в печень», то необходимо понимать, что этот орган сам по себе болеть не может, так как у него отсутствуют нервные окончания. Если возникают болезненные ощущения в области печени, то чаще всего это проблема либо другого органа, либо близлежащих тканей. Дискомфорт в области печени может быть, например, симптомом желчнокаменной болезни или кисты.

Специалист отметила, что проблемы с желчным пузырем сопровождаются режущей болью, тошнотой и даже рвотой. На фоне употребления жирной пищи или копченостей симптомы могут только усилиться. Однако в случае с желчным пузырем есть нюанс, который проявляется в неприятных ощущениях в спине, а также болью во всем животе при вдохе.

В любом случае, Якушева при малейших признаках советует обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением, которое может только усугубить состояние.

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