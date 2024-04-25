Вредные привычки: какие традиционные завтраки вредят вашему здоровью

Чем можно заменить вредные продукты в вашем рационе?

Завтрак — самый важный прием пищи, который задает настроение всему дню. Сбалансированный утренний перекус поможет зарядиться энергией, однако вредная еда на завтрак способна принести вашему организму существенный вред. Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала сайту Газета.ру, с каких популярных блюд не стоит начинать свой день, если вы не хотите заработать проблемы со здоровьем.

Как оказалось, привычный всем перекус в виде бутерброда с маслом или сыром и колбасой является чуть ли не самым вредным завтраком.

«Все это рафинированные продукты, производимые пищевой промышленностью. Они обладают высокой калорийностью, но низкой нутритивной ценностью. То есть, такой завтрак быстро насытит организм калориями, повысит уровень глюкозы, инсулина и жира в крови, но не даст длительного чувства насыщения и не будет являться источником клетчатки, витаминов, минералов и других жизненно важных элементов для нашего организма. У людей, предрасположенных к избыточному весу, такой завтрак будет способствовать набору массы тела. Через один-два часа после приема пищи снова захочется поесть. Кроме того, такое питание способствует развитию дисбиоценоза кишечника, хронических запоров и других проблем с пищеварением», — пояснила врач.

Если вам все-таки невмоготу отказываться от любимого снека — попробуйте заменить вредные ингредиенты. Белый хлеб можно заменить на зерновой, отрубной или из муки второго сорта, вместо колбасы — использовать запеченное в духовке мясо индейки со специями. Пользы добавят несколько ломтиков свежих овощей, а творожный сыр послужит отличной альтернативой маслу.

На втором месте по вредности расположились готовые завтраки, вроде хлопьев и мюсли. Несмотря на заявления производителей о том, что в их составе полно витаминов и минералов, на самом деле, в процессе производства практически вся польза ингредиентов исчезает, а обещанные микроэлементы добавляют уже на финальных стадиях производства химическим путем.

Еще одним вредным завтраком является яичница с беконом или сосисками и апельсиновый сок. Бекон и сосиски — очень жирные и калорийные продукты, которые зачастую содержат искусственные красители и ароматизаторы. В соке же содержатся углеводы и фруктоза, которые также не лучшим образом влияют на организм.

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