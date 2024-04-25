Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Президент России Владимир Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черноморского края до 16 часов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Также российский лидер поручил обеспечить проектирование скоростной трассы Джубга — Сочи, определив ее оптимальный маршрут.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал БАМ общенародной и всесоюзной стройкой, проектом, который открыл для российской экономики рынки азиатского и тихоокеанского регионов.

По словам Путина, БАМ — это не просто железная дорога, это обширная инфраструктура, рабочие места, населенные пункты, которые выросли вдоль нее. А главное — сотни тысяч людей, которые так или иначе связаны с магистралью.

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