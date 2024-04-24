Путин заявил, что все планы по развитию БАМа будут реализованы

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Это не просто железная дорога, это обширная инфраструктура, рабочие места, населенные пункты, которые выросли вдоль нее.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Общенародная и всесоюзная стройка, проект, который открыл для российской экономики рынки азиатского и тихоокеанского регионов. Такими словами президент описал Байкало-Амурскую магистраль в день, когда отмечалось 50-летие с начала ее строительства.

По словам Владимира Путина, БАМ — это не просто железная дорога, это обширная инфраструктура, рабочие места, населенные пункты, которые выросли вдоль нее. А главное — сотни тысяч людей, которые так или иначе связаны с магистралью.

«И, конечно, дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы. Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы, сделаем это на благо России и нашего народа», — отметил он.

Чтобы выйти на третий этап, над БАМом работают 33 тысячи строителей. Восточный путь будет пролегать через Казахстан, Туркменистан и Иран.

Также БАМ дойдет до Индийского океана и будет связана со всей Центральной Азией. На магистрали планируют построить новые дороги, жилье и благоустроить поселки.

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