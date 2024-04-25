Путин рассказал о запланированном визите в Китай

Путин планирует посетить Китай в мае
Фото: kremlin.ru Сайт администрации президента России
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Когда российский лидер собирается посетить КНР?
Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в мае. Об этом глава государства рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу», — сказал глава государства.
Также российский лидер пообещал при встрече передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и философа Николая Чернышевского «Что делать?» С такой просьбой к президенту обратился один из участников съезда.
Стоит отметить, что это станет первой зарубежной поездкой Путина после его инаугурации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил передать привет Путину.
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