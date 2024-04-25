Путин рассказал о запланированном визите в Китай

Когда российский лидер собирается посетить КНР?

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в мае. Об этом глава государства рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу», — сказал глава государства.

Также российский лидер пообещал при встрече передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и философа Николая Чернышевского «Что делать?» С такой просьбой к президенту обратился один из участников съезда.

Стоит отметить, что это станет первой зарубежной поездкой Путина после его инаугурации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил передать привет Путину.