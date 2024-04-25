Путин рассказал о запланированном визите в Китай

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Путин планирует посетить Китай в мае

Путин рассказал о запланированном визите в Китай

Фото: kremlin.ru Сайт администрации президента России

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Когда российский лидер собирается посетить КНР?

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в мае. Об этом глава государства рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу», — сказал глава государства.

Также российский лидер пообещал при встрече передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и философа Николая Чернышевского «Что делать?» С такой просьбой к президенту обратился один из участников съезда.

Стоит отметить, что это станет первой зарубежной поездкой Путина после его инаугурации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил передать привет Путину.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
92.13
-0.38 98.71
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:35
Столтенберга пустили за штурвал Eurofighter Typhoon во время визита в Германию
20:16
«Салон красоты» под открытым небом устроили для альпак в Крыму
19:57
«Приходят деньги»: Кормухина рассказала о поддержке иностранцами российских бойцов
19:49
Путин поблагодарил народ Донбасса за мужество и героизм
19:44
Токсикомания или норма? Почему некоторым людям нравится запах краски и бензина
19:33
Патрушев заявил о желании России построить справедливую систему глобальной информбезопасности

Сейчас читают

Студентка родила в туалете и заколола новорожденного маникюрными ножницами
«Когда замуж?» — как отвечать на неудобные вопросы
«Покрыла» голову и покорно опустила глаза: Прилучный прилюдно унизил Брутян
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео