В Раде сообщили о переезде блогера Шария в Британию

Журналиста пытались убить в Испании в марте этого года.

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий после пережитого покушения в Испании переехал в Британию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«По моим данным, Анатолий Шарий переехал в Британию», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что за покушением на Шария в Испании могла стоять разведка Украины. По данным СМИ, спецслужбы Незалежной собирались избавиться от блогера, а после возложить ответственность на Россию.

Инцидент произошел в начале марта этого года в Испании. По словам Шария, неизвестные напали с оружием на его авто и «попытались убить».

После произошедшего он обратился к местным правоохранителям, но те, по словам блогера, проявили свой непрофессионализм. Затем он обратился к спецслужбам России с просьбой провести расследование покушения. Шарий — основатель украинской «Партии Шария», ее деятельность приостановили по решению СНБО после начала СВО.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.