Киевский журналист подвергся нападению в марте этого года.

За покушением на киевского журналиста и блогера Анатолия Шария в Испании могла стоять разведка Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, спецслужбы киевского режима собирались избавиться от Шария, а после возложить ответственность на Россию.

«Согласно полученным данным, подготовкой совершенного 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР МОУ, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию „под чужим флагом“ с целью физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию. Непосредственно курировал операцию глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*», — утверждает источник агентства.

При этом утверждается, что испанские правоохранители занимались расследованием формально, не посетив даже место происшествия и не опросив свидетелей случившегося.

Инцидент произошел в начале марта этого года в Испании. По словам Шария, неизвестные напали с оружием на его авто и «попытались убить». После произошедшего он обратился к местным правоохранителям, но те, по словам блогера, проявили свой непрофессионализм. После этого он обратился к спецслужбам России с просьбой провести расследование покушения.

Анатолий Шарий — основатель украинской «Партии Шария», ее деятельность приостановили по решению СНБО Украины после начала спецоперации России.

В мае 2022 года СБУ задержала Шария в Испании по подозрению в госизмене. Причем испанские правоохранители тесно контактировали по этому делу с украинскими спецслужбами. Шарий опубликовал последний видеоролик на своем YouTube-канале за 15 часов до этого. Его задержали на основании международного ордера на арест.

В результате украинского оппозиционера отпустили под подписку о невыезде. После этого Шарий пообщался с корреспондентом «Известий» и рассказал о слежке СБУ за ним в Испании по указанию президента Украины Владимира Зеленского.

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* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму