«Спасибо, доктор»: Фриске показала, как выглядит ее грудь после пластики

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 88 0

Наталья Фриске опубликовала фотографию в нижнем белье после пластики

«Спасибо, доктор»: Фриске показала, как выглядит ее грудь после пластики

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Об операции знаменитость мечтала давно, теперь не может нарадоваться изменениям.

Российская певица и блогер Наталья Фриске похвасталась перед подписчиками результатами пластической операции, о которой мечтала долгое время. Снимок в нижнем белье знаменитость опубликовала в своем личном блоге.

аыНаталья Фриске похвасталась результатами пластической операции. Instagram* / friske_natalia

Наталья сделала абдоминопластику с ушиванием диастаза живота и подтяжку груди — операция стала подарком на 38-летие. Фриске давно хотела заняться фигурой, однако забота о дочке Луне не всегда позволяла уделять себе достаточное внимание.

Сейчас блогер по-настоящему счастлива: она может носить любую одежду, которая ей понравится. Не стесняется теперь светская львица и красоваться перед поклонниками в бюстгальтере — уж очень хочется показать изменения.

«Самое приятное — это когда все тебе теперь подходит. Спасибо, доктор», — благодарит своего хирурга Фриске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Фриске пожаловалась на последствия пластики.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей
23:46
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

Сейчас читают

«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео