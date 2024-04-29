Михаил Боярский раскритиковал увлечения внучки: «Это просто какая-то грязь»

Чем так расстроила родственница знаменитого артиста?

Народный артист РСФСР Михаил Боярский явно не в восторге от самовыражения отпрысков. Однажды он заявил, что вообще не гордится ни одной ролью дочери Елизаветы. Он отмечал, что главное предназначение женщины заключается не в карьере, а в рождении детей. Дети, к счастью, есть, даже двое. Вслед за дочкой дед взялся за внучку — Екатерину. Девушке 25 лет, она современная, дерзкая, любящая провокационные фото в соцсетях, планирующая музыкальную карьеру. И сильно раздражающая дедушку своими татуировками. Узнав о них, Михаил Сергеевич был в шоке. Об этом он рассказал журналистам федерального канала.

«Это ужасно, какой кошмар. Эти рисунки на теле — это просто какая-то грязь… Пусть она рисует на себе что угодно, но своему супругу читать потом все это дело, я лучше в стороне останусь», — заявил артист.

Екатерина Боярская почти год назад решила стать певицей и взялась за работу. Первым делом вошла в образ, сменив образ розовой зефирки на «плохую девчонку», В блоге дочери депутата появились фото, выгодно демонстрирующие богатство тела, стиль ее стал провокационным и немного мрачным. В ее первом EP-альбоме были такие песни как «Кобейн», «Забери меня из дома», «Биполярка» и другие. Судя по текстам, «предки» звезду «не понимают, ведь они ее не знают», и она «устала от этого безумия».

А как устал дедушка! Ему 74 года, недавно он снялся в продолжении фильма о мушкетерах, переживал стресс и усталость, а тут еще внучка в татуировках.

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