Во сколько россиянам обойдется пасхальный стол: от минимума до максимума

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 72 0

Финансист Матвеева: минимальный пасхальный стол обойдется россиянам в 1088 руб

Во сколько россиянам обойдется пасхальный стол: от минимума до максимума

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Стоимость приготовления пасхального кулича за год выросла на 15,3%. Так сколько же придется потратить на праздник в 2024 году?

Традиционное праздничное застолье на Пасху обойдется в 2024 году в сумму от 1088 до 1623. Об этом финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рассказала в беседе с «Известиями».

Если речь идет о минимальном наборе, в который входят небольшой кулич, десяток яиц и творожная пасха, то заплатить придется, по подсчетам эксперта, 1088 рублей.

Если же рассматривать набор максимум, то сумма будет больше, а войдут в него не только продукты, но и специальный декор и иная атрибутика: красители, свечи, подставки для яиц и другие товары. Такой разнообразный «пакет» можно собрать за 1623 рубля.

«Кулич весом 500 г — 449 рублей, десяток яиц — 119 рублей, творожная пасха весом 650 г — 520 рублей, красители для яиц шестицветные — 99 рублей, термонаклейки для десятка яиц — 59 рублей, подставка для яиц — 119 рублей, пасхальная свеча — 69 рублей, пасхальный пряник — 189 рублей», — пояснила Матвеева.

В Руспродсоюзе ранее подсчитали, что цена продуктового набора для приготовления кулича на Пасху в стране выросла на 15,3% за год. Эксперты рассчитали стоимость продуктов, которые указаны традиционном в рецепте — 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов, а также продукты для глазури: два яичных белка и 100 граммов сахара. Итого вышло, что в прошлом году за такую корзину надо было заплатить 183,3 рубля, а в этом — 211,4 рубля.

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