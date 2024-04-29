Иеромонах Феодорит ответил на волнующий людей вопрос — можно ли выбросить символ праздника по его окончании.

Верующие по всему миру готовятся к самому большому православному празднику года — Воскресения Христова. В 2024-м он будет отмечаться 5 мая. Одним из главных символов Пасхи и предшествующих ей дней является верба. Освящать ее в храм приходят даже нерелигиозные люди. А после задаются вопросом, что с ней делать. Можно ли выбросить вербу или необходимо хранить ее до следующего года, журналистам РИА Новости рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Как известно, согласно Библии, в Иерусалиме Иисуса Христа встречали пальмовыми ветвями. На Руси за неимением их заменили пучками вербы (разновидность ивы). Потому что дерево начинало цвести весной одним из первых, а еще потому что ему приписывали магические свойства. Веточками защищались от сглаза и болезней, даже в игре хлестали ими детей — чтоб были здоровыми.

Что делать с вербой после Пасхи?

Принято считать, что освященные в храме прутики вербы необходимо засушить и оставить у иконы до следующего года. Иеромонах Феодорит поступает именно так. Но заверяет, что и выбрасывать их не грех. Как отметил священнослужитель, до революции их просто сжигали. Некоторые делают так и в наши дни. Веточки также можно посадить у себя на даче. По большому счету, освящение вербы — просто благочестивая традиция. И даже если «мы не сделаем этого в праздничный день, ничего страшного не случится».

Ранее 5-tv.ru выяснял, грешно ли есть куличи до Пасхи.