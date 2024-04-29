«Нарушает королевский стереотип»: какой ребенок Кейт Миддлтон самый проблемный

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 322 0

Астролог Дебби Фрэнк назвал Луи самым проблемным ребенком Кейт Миддлтон

«Нарушает королевский стереотип»: какой ребенок Кейт Миддлтон самый проблемный

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Дерзкое поведение младшего сына принцессы Уэльской объясняется его знаком зодиака.

Астролог покойной принцессы Дианы Дебби Фрэнк считает, что Кейт Миддлтон и принцу Уильяму труднее все дается воспитание младшего наследника — Луи. У него весьма неспокойный характер, но подданные любят его именно за это.

«Он нравится публике, хотя и нарушает королевский стереотип. Очаровательный и обаятельный, его легко прощать», — цитирует эксперта журнал HELLO!

По знаку зодиака Луи — Телец, как и его сестра Шарлотта, а также покойная прабабушка Елизавета II. Но он не похож на типичного представителя этого знака. Каждый его выход в свет сопровождается экстравагантным поведением, за которое родителям порой даже приходится краснеть. Для дисциплинированной Кейт его воспитание превращается в «укрощение маленького тигренка», отмечает Дэбби Френк.

Астролог также добавил, что на Луи сильно влияют Уран и Марс, а это значит, что он может вырасти бунтарем. Но и судьба у него может быть нелегкая.

Кроме того, заметил эксперт, гороскоп мальчика очень схож с гороскопом его бабушки — принцессы Дианы. Он уверен, что Луи унаследует от нее много черт, в том числе «жизнерадостность» и чувство «оптимизма». Также у подрастающего члена королевской семьи есть все шансы стать любимчиком публики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон передала секретное послание через фото сына.

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